Pubblicità occulta a Sanremo | Rai multata di oltre 170 000 euro

(Di giovedì 15 giugno 2023)2023 (foto US Rai) Agcom è passata ai fatti in merito al casoal Festival di2023. La Commissione ha infatti approvato a maggioranza una sanzione pari a170.000alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante la kermesse canora in onda lo scorso febbraio su Rai 1. Le violazioni – fa sapere Agcom – riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso delladel social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus. Nel mirino vi era il profilo social di Chiara Ferragni, più volte accennato a, e soprattutto quello di Amadeus, aperto in ...

Una multa da oltre 170mila euro per violazione delle disposizioni in materia die un richiamo per la performance di Blanco, che devastò l'addobbo floreale sul palco dell'Ariston: a oltre quattro mesi dalla fine del festival, arrivano le decisioni - ...Alla fine è arrivata la multa alla Rai per il caso delladurante il festival di Sanremo. L'Agcom ha stimato in una cifra superiore ai 170mila euro l'ammontare della sanzione per la violazione delle disposizioni relative alla corretta ...