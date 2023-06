...cinque episodi in cui non ci sarebbe stata indicazione dell'inserimento di prodotti pubblicitari L'Agcom ha comminato una sanzione di 170mila euro nei confronti della Rai per...Le violazioni accertate in termini di- spiega l'Agcom in una nota - "riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell'inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della ...(Richard Bach) Per me odioso, come le porte dell'Ade, è l'uomo cheuna cosa nel suo seno e ... L'amicizia come lanon sempre può mantenere ciò che promette. (Ilma Derini). Tutti si ...

Pubblicità occulta a Sanremo, l'Agcom sanziona la Rai - Ultima Ora Agenzia ANSA