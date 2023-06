PSG | Verratti offerto al Manchester City | la riposta di Guardiola

alla Roma, ieri è uscita questa bomba di mercato che potrebbe far debuttare in Serie A il giocatore del. E spunta anche la quota dei bookmaker Nella giornata di ieri, Radio Radio , ha ...Stravolgimento Paris Saint - Germain . Dopo gli addii di Messi e Ramos , il club parigino potrebbe lasciare andare anche Marco, uno dei più contestati dai tifosi nel finale di stagione. Il centrocampista italiano sarebbe stato infatti offerto al Manchester City nell'operazione che dovrebbe portare Bernardo Silva ...ROMA, SUGGESTIONE: PUO' ARRIVARE 'ALLA WIJNALDUM' Dopo 12 anni a Parigi, il centrocampista ... facendo leva sugli ottimi rapporti con la proprietà del. Si punta quindi ad un nuovo ...

Verratti-PSG ai titoli di coda. L'Equipe: l'azzurro offerto al City in cambio di Bernardo Silva TUTTO mercato WEB

Verratti alla Roma, ieri è uscita questa bomba di mercato che potrebbe far debuttare in Serie A il giocatore del Psg. E spunta anche la quota dei bookmaker ...Il c.t. Mancini schiera i migliori giocatori a disposizione. In attacco Immobile sarà preferito a Retegui. Probabili titolari Zaniolo e Raspadori. 4-2-3-1 per la Spagna con Morata unica punta.