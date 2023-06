Psg nel caos | ora rischia anche Campos | la dirigenza è infuriata!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 15 giugno 2023) In casa PSG c’è un clima tesissimo, con delle bombe che potrebbero esplodere da un momento all’altro. L’addio di Messi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso del club parigino, a cui sono seguite le dichiarazioni forti di Mbappé. Adesso il PSG è in una situazione critica, e a pagarne le spese potrebbe essere Luis. Nelle ultime settimane in Francia non si fa altro che parlare del PSG. Ma questa volta il club parigino non è nominato per colpi di mercato lussuosi e strabilianti, ma per tutt’altro. Il club francese sta vivendo un periodo complicato, con diversi giocatori che hanno salutato, tra cui il fuoriclasse Lionel Messi. Tensione in casa PSG, Al Khelaifi irritato per diversi motivi Proprio dall’addio di Messi – che qualche mese fa sembrava addirittura vicino al rinnovo – ha scatenato un effetto domino. Qualche giorno dopo il suo addio è arrivata la ...