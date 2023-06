PS Plus | annunciati i giochi degli abbonamenti Premium ed Extra per giugno 2023

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sono statiinclusi negliPSedper il mese di. Scopriteli in questo articolo Sony ha annunciato la prossima ondata diin arrivo per gli abbonati al PSnel corso del mese di. I giocatori PS4 e PS5 potranno scaricare Far Cry 6, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Rogue Legacy 2 e Inscryption a partire dal 20. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Per i giocatori PS5 sarà disponibile il titolo d’azione hack and slash Soulstice. I giocatori PS4 potranno invece giocare ...