Ledi oggi sono un segnale chiaro che le donne polacche non accetteranno questa violazione dei loro diritti. Chiedono una revisione della legge sull'aborto e una maggiore attenzione alla ...Sulla scia dellesorte negli USA a seguito delle trattative fallite con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), gli sceneggiatori italiani si sono uniti nella stessa ...... inItalia si sono svolte diverse manifestazioni di protesta contro la proclamazione del lutto nazionale.che sono state portate avanti anche in formato digitale: Potere al Popolo ha ...

Proteste in tutta la Polonia contro la legge restrittiva sull’aborto Globalist.it

Protesta formale da parte del presidente del Foggia, Canonico, dopo la sfida di andata contro il Lecco nei Playoff di Serie C. Il 18 giugno in programma il ritorno ...Dopo la morte in ospedale di una donna che avrebbe potuto salvarsi con un aborto, ma che non era stata informata al riguardo ...