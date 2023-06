"Pronti a collaborare". Musk incontra Meloni e Tajani

sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali". Successivamente ha annunciato di avergli sottolineato che "l'...sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali'. 'Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo', ha poi ...sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali". In seguito, di ritorno a Palazzo Chigi, Tajani ha detto: "Elon ...

"Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali", ha fatto sapere Tajani. Il numero uno di Tesla, Twitter e SpaceX ...Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Incontro a Roma con Elon Musk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare ...