Probabili Italia-Spagna | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di giovedì 15 giugno 2023) Niente da fare. L’non cambierà rotta. Roberto Mancini non ha intenzione di virare verso altri uomini e moduli. Almeno per il momento. Questa sera contro lasarà ancora 4-3-3, così come nelle prime due gare delle qualificazioni a Euro 2024 con Inghilterra e Malta. Il 3-5-2 può aspettare. I giovani anche. Le indicazioni arrivate dal campo hanno fugato ogni dubbio, regalando qualche certezza in più sulla probabile formazione con cui gli azzurri affronteranno le Furie Rosse. L’undici che alle 20.45 scenderà in campo a Enschede (arbitra lo sloveno Slavko Vincic) è ormai certo. Donnarumma agirà tra i pali. Davanti a lui ci sarà una linea a 4 composta da Di Lorenzo, Toloi, Acerbi e Spinazzola, con l’interista ino con Bonucci ma al momento in vantaggio. I tre di metà campo saranno Barella, Jorginho e Verratti mentre ...

Siamo pronti per l'esordio dell'Italia nella Final 4 della Nations League 2023 in corso di svolgimento in Olanda. Questa sera, infatti, gli Azzurri sfideranno la Spagna allo stadio De Grolsch Veste di ...