Prisma | Prime Video rinnova la serie tv italiana per la stagione 2

(Di giovedì 15 giugno 2023) C'era da aspettarselo, dato il successo ottenuto dalla prima, ma ora è ufficiale:ha confermato oggi il rinnovo per una secondadellaOriginal, la cui produzione è attualmente in corso, come si può vedere dalla prima immagine diffusa da...

Ricordiamo che tutti gli 8 episodi della prima stagione disono disponibili in esclusiva suVideo.tornerà suVideo con una seconda stagione, le cui riprese sono attualmente in ...Per le diverse categorie, Nastri d'Argento a 'La Legge di Lidia Poët' (Netflix) tra i titoli 'Crime', 'Call My Agent " Italia' (Sky) per la 'Commedia', '' (Video) tra i 'Dramedy', 'Circeo'...

Prisma: Prime Video annuncia la seconda stagione dell'acclamata serie teen ComingSoon.it

Ecco tutto quello che dovete sapere sulla seconda stagione di Prisma, fortunata serie televisiva italiana di Prime Video.Per le diverse categorie, Nastri d’Argento a “La Legge di Lidia Poët” (Netflix) tra i titoli “Crime”, “Call My Agent – Italia” (Sky) per la “Commedia”, “Prisma” (Prime Video) tra i “Dramedy”, “Circeo” ...