Prisma | Prime Video annuncia la seconda stagione | la prima foto dal set

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sono già in corso le riprese del secondo capitolo della serie Original italiana, firmata da Ludovico Bessegato, come rivela ladal set.ha confermato il rinnovo per unadella serie Original italiana, la cui produzione è attualmente in corso. Ludovico Bessegato torna alla regia di questo nuovo capitolo del young adult drama dopo unaacclamata da pubblico e critica. Bessegato firma anche le sceneggiature della serie di formazione insieme a Francesca Scialanca. Questa nuovariprenderà a raccontare le storie di un gruppo di ragazzi di Latina, da dove li avevamo lasciati alla fine della...