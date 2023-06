Prima vittoria delle associazioni dei consumatori e ambientaliste contro Poste Italiane | cambiata la pubblicità “green” di Poste Energia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Arriva laACU e ClimateAid Network nella lottailwashing. A metà aprile di quest’anno, le dueerano ricorse all’AGCM per far dichiarare ingannevole ladi, veicolata attraverso il proprio sito web, relativa all’offerta commerciale Luce e Gas. Le principali affermazioni contestate: “ELETTRICITÀ VENDUTA E PROVENIENTE DA 100% DI FONTI RINNOVABILI E GAS COMPENSATO CON CREDITI DI CARBONIO” e “OFFERTAE SOSTENIBILE”. Senza aspettare la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (competente in materia diingannevole), che ha comunque tempo fino a dopo ...

Ricordo bene una trasmissione di Michele Santoro pochi giornidi una tornata elettorale. Il ... secondo gli ottusi autori, avrebbe liquidato il cavaliere, ne determinò, invece la(era il ...... oggi è presente pressochè nel menu di tutti i ristoranti: unarivendicata dagli ... Come la piadina per la contigua riviera romagnola, insomma: "Laqualità del nostro brodetto fanese è l'...Commenta per primo Ederson , portiere del Brasile e del Manchester City, ha parlatodella sfida contro la Guinea in conferenza stampa, tornando sui festeggiamenti dopo lain Champions League: 'Alcuni non bevono, ma per il Treble hanno fatto un'eccezione. Penso a Ruben ...

MotoGP, 20 anni fa la prima vittoria Ducati FormulaPassion.it

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il monegasco alla vigilia delle prime prove a Montreal: "Non porteremo novità, ma in Spagna abbiamo appreso molto su come sfruttare il pacchetto. L'obiettivo è ridurre il distacco sul passo gara. Qui ...