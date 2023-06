Prima li avvicinano con una scusa | poi li derubano | è caccia alla coppia di ladre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ad agire sono in due. Si tratta di unadidove ognuna ha un compito preciso: una adesca la vittima e la deruba mentre l’altra resta a poca distanza in macchina, così da scappare prontamente una volta messo a segno il colpo. Da alcuni giorni, i colpi vengono messi a segno nei territori del litorale ed in particolare tra Anzio e Lavinio, dove leavrebbero messo a segno almeno tre colpi, portandosi a casa, rispettivamente, una catenina d’oro, un orologio rolex da 15mila euro e 500 euro in contanti. A Riportare la notizia il Messaggero. Razzia di sigarette nel bar ad Artena,di ladri incastrata dalle telecamere Ladelle domestiche e il furto A finire nelle mire delle, entrambe sui 25 anni, è stato un commerciante di Anzio che ha raccontato di esser ...