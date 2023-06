“Prima il divorzio | poi” Bomba dalla famiglia reale | rottura tra Harry e Meghan

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il principeMarkle si stanno lasciando. A lanciare ladi gossip è l'esperta della, Jennie Bond, che ha annunciato ildei due in un'intervista alla rivista Ok: “Iltraè solo questione di tempo, se non di giorni. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che, senza, sarebbe immediatamente perdonato dal re e. Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di, o meglio, nei confronti del vecchio principe, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”. ...