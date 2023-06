Previsioni meteo | tra instabilità e forti rovesci | Estate con ombrello alla mano

Leper Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per venerdì 16 giugno 2023. Tutta l'Isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato. I venti ...Nella giornata di domani avremo residue condizioni di instabilità con gli ultimi fenomeni soprattutto al Sud Italia. Vediamo il bollettino previsionale della Protezione Civile:Venerdì 16 Giugno 2023 Precipitazioni:Genova, immagine di repertorio fonte ANSA. Maltempo in azione al sud in Italia In queste ore le condizioniall'interno della nostra Penisola e in particolare sui settori ...

Personalizza il bollettino meteo con il tuo logo grafico! Se hai un hotel, uno stabilimento balneare o un'altra attività turistica questo è il servizio meteo pensato appositamente per te!Da domani condizioni più stabili e soleggiate, con un progressivo aumento delle temperature, fino alla giornata di domenica ...