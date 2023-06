Prende corpo la riforma della giustizia Il Cdm approva il “pacchetto Nordio” all’unanimità

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il consiglio dei ministriil primo disegno di legge in 8 articoli targato Carlo. Si tratta delle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario che sono l‘ossaturavoluta dal governo Meloni. L’ obiettivo, più volte evidenziato dal Guardasigilli, è quello di aumentare le garanzie per chi è sottoposto a indagini. Si tratta di una prima tranche di misure che sarà seguita, nelle intenzioni del ministro, da altre due: una entro la fine dell’anno, e l’altra, quella che riguarda il Consiglio superioremagistratura e la separazione delle carriere, riforme che prevedono modifiche alla Costituzione, più a lungo termine. Tra le novità più rilevanti, ...

Secondo fonti qualificate forziste,sempre piùl'ipotesi che Antonio Tajani prenda in mano la guida del partito, con la nomina del vicepremier a presidente pro tempore. Una scelte che le ...Il regista Cemal Alpanispirazione dal romanzo Merve Kült, A Collapse and Resurrection Story di Ceylan Naz e firma ...il suo ambito di studi (una laurea in economia) per dedicarsi anima ea ...il nome di Renault Rafale l'inedita suv - coupé che il costruttore d'oltralpe svelerà in ... Dettagli rossi sparsi sulvettura enfatizzano l'animo sportiveggiante di questo modello. ...

Tajani presidente pro-tempore di Forza Italia, l'ipotesi prende corpo. «Serve continuità» ilmattino.it

In Forza Italia prende quota la nomina di Antonio Tajani come presidente pro-tempore, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Come spiegano fonti qualificate di FI, la scelta del ...Si svolgerà domani l’esame necroscopico sul corpo di Luigi Guadadiello, il 42enne rimasto vittima in un agguato, in via Donizetti, a Squinzano. E’ caccia agli assassini (almeno due) fuggiti su un’auto ...