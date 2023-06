Premier maltese | sì a cooperazione per delimitare i confini marittimi

Credo fermamente che la cooperazione possa portare risultati tangibili per i nostri paesi, in particolare perché condividiamo gli stessi interessi nella regione": lo ha detto il...Infine, in tema di energia, il, ha espresso apprezzamento per il piano Mattei ritenendolo "in linea con la nostra visione: può essere un esempio di collaborazione tra Africa del Nord ...Infine, in tema di energia, il, ha espresso apprezzamento per il piano Mattei ritenendolo 'in linea con la nostra visione: può essere un esempio di collaborazione tra Africa del Nord ...

Meloni incontra il premier maltese Abela: "Rilanciamo relazioni solide" RaiNews

Roma, 15 giu. (askanews) - "A livello politico la delimitazione dei nostri confini marittimi purtroppo è stato un argomento annoso tra i nostri temi e non siamo mai giunti a un accordo ad oggi. Credo ...Cementificare le relazioni già “solide” tra Italia e Malta: questo lo scopo dell’incontro tra Giorgia Meloni e il primo ministro maltese Robert Abela avvenuto oggi a Palazzo Chigi. La premier si è det ...