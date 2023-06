Pranzo Pinto - Mourinho a Londra | sul piatto Scamacca e le cessioni

... c'è stato spazio anche per uncon José Mourinho. Il confronto Nelle ultime ore, sui social network e in diverse chat Whatsapp, è iniziata a circolare una foto die dello Special One ...Ma è chiaro che la presenza dinella capitale inglese , con tante operazioni di mercato sul tavolo, induce a pensare che questi possano essere giorni importanti per il mercato ...Il calciomercato della Roma entro nel vivo e lo fa a Londra. Ieri Tiagoè volato nella capitale inglese per una serie di appuntamenti di mercato, tra possibili ...i due è andato in scena un:...

Mourinho, pranzo a Londra con Pinto: sul tavolo le trattative della Roma Corriere dello Sport

Bellingham si presenta al Real Madrid, Messi segna il gol più veloce della sua carriera e il Napoli mette a segno la prima operazione di mercato riscattando ufficialmente Simeone. Dal Tottenham che ch ...Il primo a trovare una sistemazione potrebbe essere Kluivert, seguito da Ibañez: da piazzare restano anche Viña, Villar, Shomurodov e Reynolds, oltre a Perez ...