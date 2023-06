Ponte della Ferriera | iniziano i lavori di manutenzione Foto

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono iniziati ufficialmente idie messa in sicurezza del, sito in via Due Principati. Conosciuto come ildei suicidi, per via dei diversi atti estremi (alcuni purtroppo riusciti ed altri fortunatamente sventati), l’amministrazione comunale ha deciso di rendere perfettamente sicura la zona innalzando barriere più alte e resistenti. I lavoratori incaricati da Palazzo Città, da stamattina presto, stanno lavorando per completare tutto in tempi brevi. Hanno iniziato con un’opera di rimozionevegetazione che, cresciuta oltremodo fuori misura, aveva invaso la zona del marciapiede utilizzato dai cittadini per transitare da piazza Libertà a Rione Mazzini e viceversa. Una volta terminata tale ...