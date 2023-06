Polite Society – Operazione matrimonio 2023 | un’action comedy british

(Di giovedì 15 giugno 2023)) diretto da Nida Manzoor, Il film è stato presentato in anteprima al Sundance Film Festival. Source

SIGLA! Cioè volevo dire TRAILER!racconta la violenza in quel segmento raffinato della società inglese abitato da famiglie ricche pakistane. Solo che è violenza per davvero. Nell'...Come vi spiegheremo nella recensione di- Operazione matrimonio , nelle sale italiane dal 14 giugno, si parla di matrimoni combinati, che nell'Ottocento erano la norma e oggi, quando ...Di tutt'altro stampo è" Operazione Matrimonio , commedia d'azione ambientata nella comunità pakistana di Londra, tra romanticismo e kung fu. Per quanto riguarda le uscite nostrane, ...

L’action movie stavolta è roba per ragazze: “Finalmente prendiamo a calci il patriarcato” La Stampa

L'attrice britannica di origine indiana debutta come protagonista assoluta di una storia che mescola action e romance ...Guarda una terza clip ufficiale in italiano di Polite Society – Operazione Matrimonio, la commedia di Nida Manzoor al cinema dal 14 giugno.