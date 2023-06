(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Come vedo il futuro? Con una grande responsabilità come opposizioni di contrastare le scelte sbagliate di questo governo: si pensi aisulche. C'è un Paese che ha bisogno di rilanciarsi, o alla sanità pubblica. Continueremo a insistere e creare con le altre opposizioni dei punti su cui rafforzarci insieme". Così Ellya Sky Tg24.

... se l'Italia fallisse gli obiettivi del, da Bruxelles potrebbe partire la spinta per un ... Perseguite invece non solo da Giorgia Meloni ma anche dalla leader Pd Elly, contraria a ......destro a Salvini(alleato in Europa con le estreme) o l'ambizione di consolidarsi C'è poi..., Gentiloni: l'Italia rischia di non rispettare tempi e obiettivi Il commissario Ue all'Economia: ...Certo, non tutte le tesi sostenute dallasono esenti da giudizi e da critiche: si sconfigge ...Paese (è più concreto) proponendo le risposte del Pd e del centro sinistra alle questioni del,...

Pnrr: Schlein, 'preoccupano ritardi' Il Dubbio

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Come vedo il futuro Con una grande responsabilità come opposizioni di contrastare le scelte sbagliate di questo governo: si pensi ai ritardi sul Pnrr che preoccupano. C’è ...Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Noi sull'abuso d'ufficio abbiamo una posizione molto chiara: siamo per una riforma che chiarisca ed eviti effetti distorsivi ma siamo contrari all'abrogazione tout court" ...