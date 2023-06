Pnrr | Gentiloni | decisione su III rata entro fine mese o a breve

(Di giovedì 15 giugno 2023) "Complessivamente penso che questaarriverà per ladelo neltermine". Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo, rispondendo ad una domanda sul ...

Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia, Paolo, rispondendo ad una domanda sul pagamento della III rata delall'Italia, durante la conferenza stampa al termine dell'...... perché a sentirsi dire che un po' del ritardo nella definizione delle modifiche della si ... E che, per di più, nelle poche carte fatte pervenire ai collaboratori di Paoloe Ursula von ...: l'Italia rischia di non rispettare tempi e obiettivi Il commissario Ue all'Economia: la Commissione Ue lavora con il governo italiano per evitare ritardi . La terza rata dei fondi... ...

Pnrr: Gentiloni, priorita' attuare piani in tempo e non sprecare ... Italia Informa

Roma, 15 giu. (askanews) - 'Complessivamente penso che questa decisione arriverà per la fine del mese o nel breve termine'. Lo ha affermato ...Raffaele Fitto sostiene che l’Unione europea non faccia pressioni al governo italiano. Per la rimodulazione complessiva del Pnrr “non c’è un pressing di Bruxelles, c’è un lavoro comune”. Lo afferma il ...