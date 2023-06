Pizza Village Napoli | domani al via la kermesse

(Di giovedì 15 giugno 2023): It’s Now Gigi D’Alessio sul palco la sera inaugurale prevista per il 16 giugno alla Mostra d’Oltremare Con l’apertura alle 18.00 dei cancelli della Mostra d’Oltremare di16 giugno, prende vita l’undicesima edizione del, ideata e organizzata da Oramata Grandi Eventi. Le dieci serate dellaoffriranno ai napoletani e turisti presenti in città, italiani e stranieri, la celebrazione dell’ambasciatrice della cucina partenopea, con 34 pizzerie e oltre 100 maestriioli, ma anche la promozione delle radici culturali dell’intera regione. Da venerdì 16, sino a domenica 25 giugno, alla Mostra d’Oltremare l’evento più importante della città. 34 ...

Pizza Village 2023 Napoli: slacciate i bottoni, ma allacciate le cinture NapoliToday

Da venerdì 16, sino a domenica 25 giugno, alla Mostra d'Oltremare l'evento più importante della città. 34 pizzerie, musica, spettacoli, eventi ...