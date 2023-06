Pitti Uomo | Cucinelli | è tornato un grande ottimismo

edizione 104 "c'è molto ottimismo perché si vede che sta tornando il piacere di vestirsi molto bene, che vuol dire giovane, chic, elegante, raffinato". Ne è convinto il 're del cashmere ...... alla Sala delle Nazioni sarà possibile conoscere e scoprire i brand prescelti di questo104, noi ne abbiamo selezionati solo alcuni tra i più promettenti. Il marchio francese Bask In the ...Di Evelina Romanelli: Firenze torna protagonista della grande kermesse d'abbigliamentogiunta all'edizione 104. La città ha accolto i tanti buyers stranieri e non, che come ogni anno popolano i padiglioni, riscoprendo e dando valore alla grandissima produzione Made in Italy ...

Firenze, 15 giu. (askanews) - A Pitti Uomo edizione 104 "c'è molto ottimismo perché si vede che sta tornando il piacere di vestirsi molto bene, che vuol dire giovane, chic, elegante, raffinato". Ne è ...Presente a Pitti Uomo 104, è il brand di Fabrizio Taliani e Bradley Seymour, con un'idea molto precisa (e molto morbida) di uomo in mente.