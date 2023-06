Pitti 104 | Tommaso Santoni di D a t e | video

(Di giovedì 15 giugno 2023) Socio e amministratore delegato di D.a.t.e,racconta la nuova collezione del brand: «Per la prossima stagione abbiamo tante belle novità. Ci sono in particolare due modelli che siamo convinti saranno molto apprezzati. Supernova, una scarpa running dal gusto un po’ retrò e K2, una scarpa di ispirazione trekking ma declinata secondo l’universo D.a.t.e». Il brand, fortemente legato alla città di Firenze, in cui ha avuto i suoi natali, ha presentato la nuova linea per la primavera/estate 2024 sulle rive dell’Arno, con l’aiuto di uno street artist, che ha sfoderato tutta la sua creatività personalizzando una sneaker gigante.

Tra borse e scarpe, occhiali e zaini , sono molte le novità presentate aUomoche, in questi giorni, porta in mostra a Firenze le collezioni maschili della primavera estate 2024 . Gli ...Qual è il sale della vita Quali sono le passioni che danno sapore alla nostra esistenza In occasione diUomo, Esquire Italia lo ha chiesto a diversi grandi nomi del settore della moda e non solo. Nella seconda conversazione dopo quella con James Ferragamo , Massimo Russo, direttore di Esquire ...

Il capoluogo toscano è tornato protagonista della scena fashion internazionale: da ieri infatti Firenze ospita l’edizione 104 del Pitti Uomo, palcoscenico storico del menswear. Sarà una quattro giorni ...La modella e attrice Natalia Vodianova è la protagonista della campagna pubblicitaria di Ermanno Scervino per la collezione dell'autunno inverno 2023-24, presentata oggi nella boutique della griffe, i ...