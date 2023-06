Pisa | incidente stradale | muore un uomo nello scontro frontale camion-minicar a Capannoli

... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce -: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro Leccese, conducente ubriaco alla ...

Incidente di prima mattina a Pisa, un ferito VTrend.it

Incidente mortale in provincia di Pisa nel pomeriggio di oggi, 15 giugno 2023. A perdere la vita un uomo di 51 anni, residente nell’Alta Valdera, sulla strada provinciale della Fila ...Un uomo di 51 anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto a Capannoli (Pisa). Per cause ancora da comprendere, sulla strada provinciale della ...