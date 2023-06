Piero Pelù contro Berlusconi | l’ironia fa discutere

Rain Negramaro Nek Ofenbach Orietta Berti Paola & Chiara Piccolo GPinguini Tattici Nucleari Quinze Rhove Rkomi Rocco Hunt Rondodasosa Rosa Chemical Rose ...Rain Paola & Chiarae Alborosie Pinguini Tattici Nucleari Raf Renga e Nek Rhove Rocco Hunt Rosa Chemical Sangiovanni Shade e Federica Carta Sophie and the Giants ...A finire nell'occhio del ciclone ad esempio sono stati il rapper Gemitaiz, l'attivista Giorgia Soleri e il cantante. Sempre in questi giorni il 50enne ha elogiato proprio il defunto leader ...

Piero Pelù, porcheria sulla morte di Berlusconi: ecco che foto pubblica Liberoquotidiano.it