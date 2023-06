Pier Silvio Berlusconi | il gesto da brividi dopo il funerale del padre

Leggi su tvzap

(Di giovedì 15 giugno 2023) I funerali disi sono svolti nel pomeriggio di ieri, 14 giugno 2023, nel Duomo di Milano. L’ex premier è scomparso all’età di 86 anni a causa di problemi di salute, tra cui una leucemia mielomonocitica cronica. Alla cerimonia di Stato hanno preso parte le più alte cariche dello Stato, rappresentanti politici esteri e numerosi personaggi noti del mondo di Mediaset e del calcio, in particolare del Milan. Tra i presenti in prima fila figuravano i cinque figli di, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi, insieme all’ultima compagna del defunto politico, Marta Fascina. Leggi anche:, la straziante lettera scritta per papà: italiani in lacrime Leggi anche: ...