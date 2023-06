Picchiarono e derubarono un bengalese | arrestati cinque minorenni

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023)e derubano un. Uno degli indagati per guadagnare la fuga sferrò una coltellata alla vittima in pieno toraceun. Oggi la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia cautelare in Istituto di Pena Minorile e del collocamento in comunità. Ad emettere il provvedimento il Giudice per Indagini Preliminari del Tribunale per idi Napoli, su richiesta della Pubblico Ministero Minorile. Destinatari della misuraindagatidi cui uno indagato anche per tentato omicidio. Gli inquirenti ritengono gli indagati “gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina commessa nel marzo scorso ai danni di un cittadino ...