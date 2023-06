Piano genitoriale | che cos' è e a che cosa serve 

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) La recente riforma della giustizia ha introdotto, in materia di diritto di famiglia, il “” cioè un documento nel quale sono riassunte tutte le informazioni riguardanti un bambino. Chi sono la mamma e il papà, chi sono i nonni e se e in quale misura si occupano dei nipoti, se la famiglia ricorre all'aiuto della babysitter e con quale frequenza, la scuola frequentata (il ciclo di istruzione, l'istituto scolastico, la partecipazione o meno al pre e/o al dopo scuola, se il figlio prende ripetizioni, in quale materia e con che frequenza, sport praticato, eventuali gare e competizioni sportive nel fine settimana (quando, naturalmente, lo sport è praticato a livello agonistico), il costo degli sport, la cadenza, l'abitudine a prender parte a campus estivi, quale genitore prende e accompagna i figli a scuola e alle attività pomeridiane, chi è ...