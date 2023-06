Piadina solidale e non solo | da Bergamo106mila euro per gli alluvionati dell’Emilia

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il cuore grande di Bergamo ha risposto con straordinario entusiasmo e convinzione alla recente mobilitazione che il Comune ha lanciato per aiutare le aree più colpite dall’alluvione che si è recentemente riversata sull’Emilia Romagna: proprio in queste ore un bonifico di 106milaè stato versato dal Comune di Bergamo sul conto corrente che ANCI ha messo a disposizione per aiutare i comuni più colpiti della Romagna lungo il difficile percorso di ricostruzione dei propri territori. “Una grande risposta da parte della nostra città – commenta il sindaco di Bergamo Giorgio Gori – che, quando c’è da dare una mano, c’è sempre. Abbiamo scelto il conto corrente messo a disposizione da ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, per dare un aiuto che possa essere il più efficace possibile per quel che riguarda la riparazione dei danni e la ricostruzione delle aree ...