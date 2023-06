Pesci Piccoli | Ciro e Aurora Leone | Il confine tra la nostra vita e il lavoro è sottile

(Di giovedì 15 giugno 2023) Intervista aPriello,e Francesco Ebbasta, attori e regista di, la prima serie comedy dei The Jackal. Su Prime Video.è la prima serie comedy dei The Jackal. Su Prime Video dall'otto giugno, è la storia di una piccola agenzia pubblicitaria di Napoli. Il gruppo ha tutta una sua rete interna di rituali e tradizioni quotidiane, messe in discussione da un elemento esterno: Greta (Martina Tinnirello), che viene da Milano. Abbiamo incontrato il regista Francesco Ebbasta (all'anagrafe Francesco Capaldo), insieme ai protagonstiPriello e. Anche se nella serie mantengono i loro veri nomi, come nei video sui social, ci tengono a far sapere che stanno recitando. Anche ...

Intervista a Ciro Priello, Aurora Leone e Francesco Ebbasta, attori e regista di Pesci Piccoli, la prima serie comedy dei The Jackal. Su Prime Video."Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget" è la prima serie comedy firmata e interpretata dai The Jackal, il gruppo comico napoletano creato nel 2005 e diventato una vera e propria autorità ...