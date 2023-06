Perché | nonostante la policy | YouTube ha permesso a TheBorderline di monetizzare?

(Di giovedì 15 giugno 2023) Da anni si parla della pericolosità di alcune challenge estreme diffuse e condivise sui social. Fenomeni che vanno contro le linee guida di molte piattaforme, ma che continuano lo stesso a proliferare aumentando esponenzialmente il rischio di emulazione. Il caso del tragico incidente di Casal Palocco, quartiere a Sud-Ovest a pochi chilometri da Ostia. Uno scontro fatale tra due automobili: un suv Lamborghini guidato dagliche stavano realizzando contenuti per produrre una video-challenge e una Smart ForFour su cui viaggiavano tre persone. Tra cui un bambino di 5 anni che non è sopravvissuto all’impatto. LEGGI ANCHE > Riccanza e sfide pericolose, l’incidente deie la morte di un bambino di 5 anni Quel che è successo nel pomeriggio di ieri a Casal Palocco ci spinge a una riflessione sulle policies ...

