Perché la nuova maglia del Barcellona ha un diamante sul cuore

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nike ha presentato ladel. I campioni di Spagna per la prossima stagione indosseranno unaispirata alla prima squadra femminile che quest'anno ha festeggiato la seconda Champions League in due anni. Oltre alle classiche righe blaugrana, con un template molto simile a quello di questa stagione, il logo del club è impreziosito da unrappresentante la prima squadra femminile ad aver giocato una partita allo storico Camp Nou. Gavi e Pedri indossano ladelCon il motto Here to lead the way si vuole proprio sottolineare l'aspetto pionieristico dele di quel gruppo di ragazze che nel 1970 si riunirono e formarono la squadra Femeni: un gesto sicuramente d'avanguardia ...