Perché gli hacker filo-russi minacciano il sistema di pagamenti Swift

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sul canale Telegram di BreakingMash le cyber-gangrusse Killnet, REvil e Anonymous Sudan hanno annunciato nella serata di ieri “il più grande potente cyber-attacco nella storia recente del mondo” (probabilmente ransomware) contro i principali istituti finanziari europei e statunitensi. Il loro obiettivo sarebbe ildiinternazionali, da cui sono state escluse le maggiori banche russe, a eccezione di Sberbank e Gazprombank, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Promettono di mettere al tappeto istituzioni e istituti europei e statunitensi in 48 ore. Come spesso accade, però, l’intento principale di questi avvertimenti è alimentare il panico nei Paesi target. Per esempio la corsa agli sportelli. Situazioni di panico che potrebbero essere sfruttate sia direttamente sia indirettamente, ...

Dobbiamo mettere i piccoli negozi nelle condizioni di sopravvivere, nonostanteaumenti di utenze e costo del personale. Se non si invertirà questa rotta non si riusciranno a scongiurare ulteriori ...... ma che in USA si gioca quasi alla pari tra le due piattaforme, ma sopratuttochi ha iPhone ...ultimi dati che coprono 12 mesi indicano che in USA il 14% dei nuovi utenti iPhone proviene da ...... Windows Linux Mac Android iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensioneusare una VPN su ... Ciò che maggiormente accomunautenti però, è la volontà di aumentare la privacy e proteggere ...