Perché Emilio Fede non era ai funerali di Silvio Berlusconi? Lui sbrocca in diretta | parolacce e insulti

...della sua assenza ai funerali edFede non è riuscito più a trattenersi e ha iniziato a sfogarsi contro la persona al telefono: 'Se vieni qua ti regalo cinquemila euro e te lo spiegonon ...Venerdì 1 settembre, nel piazzale della Stazione di San Menaio, lo spettacolo diSolfrizzi e ... I 'piccoli' eventi promettono di essere più grandi dei 'grandi',valorizzano i nostri ...A quanto pareFede non sarebbe riuscito a presenziare ai funerali di Silvio Berlusconiil suo autista non sarebbe andato a prenderlo . A raccontarlo è stato Fede stesso, che in una ...

Berlusconi, da Emilio Fede a Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i grandi assenti ai funerali: ecco perché non s ilmessaggero.it