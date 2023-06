Per tutti i Bimby “lover” ecco tre ricette fresche e colorate per l’estate

Leggi su iodonna

(Di giovedì 15 giugno 2023) A Wuppertal, nel cuore della Germania, l’Italia vince l’argento. Nel senso che è il secondo mercato (dopo la madrepatria) di Folletto e, iconici elettrodomestici della Worwerk, l’azienda familiare che compie 140 anni confermandosi un gigante della vendita diretta, 3,2 miliardi di euro di fatturato nel 2022. Lo stabilimento Worwerk a Wuppertal, in Germania. Aspirapolvere (o meglio, sistema di pulizia) e robot da cucina multifunzione si aggiornano tecnologicamente di continuo ma non mandano in soffitta i modelli del passato (i pezzi di ricambio disponibili vanno indietro fino agli anni Settanta), che si tramandano di madre/padre in figli creando una community di fan intergenerazionale diffusa in sessanta Paesi del mondo. Un po’ di gratitudine ci sta: con l’aiuto di questo alleato intelligente, anche i più negati ai fornelli hanno preparato menu di successo. ...