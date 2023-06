Per salvare la sanità pubblica medici e case farmaceutiche non devono avere conflitti di interesse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il 15 giugno 2023 è stata indetta a livello nazionale, da parte di tutti i sindacatidel Servizio sanitario nazionale, una giornata di manifestazioni dedicate non solo alle denunce ma soprattutto alle proposte per (tentare) dilaIl SSN si puòsolo se si realizza un minimo di vera prevenzione primaria per ridurre l’incidenza dei casi di malattia (tutela dell’ambiente di vita e di lavoro) e non certo tramite la sola Prevenzione Secondaria (diagnosi precoce). La eccezionale diffusione dell’inquinamento delle matrici biologiche umane, purtroppo pervicacemente negata, da inquinamento ambientale sta abbassando rapidamente l’età di insorgenza di pressocché tutte le patologie cronico-degenerative sino al cancro in età neonatale infantile e giovanile. Nel 2020 siamo ...