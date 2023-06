Per le esequie del Cav copertura mediatica senza precedenti Lo svarione della Bbc

(Di giovedì 15 giugno 2023) Unamondialeè lo sforzo che tv, radio e giornali stranieri hanno dedicato ai funerali di Silvio Berlusconi, chi riconoscendo il valore umano, imprenditoriale e politico dell’uomo, chi, naturalmente, non rinunciando ad una lettura parziale, ingenerosa e infantilmente naif del fondatore di Mediaset e Forza Italia con accenti banali, talvolta rozzi e superficiali. Ma, d’altra parte, c’è ancora chi, all’estero, anche supportato da una certa sinistra nostrana che rema contro il popolo italiano, si ostina a dipingere l’Italia pizza, mandolino e mafia dimostrando tutti i propri limiti culturali e umani. Dunque come hanno vissuto e, quindi, come hanno raccontato, gli inviati stranieri i funerali di Silvio Berlusconi avvolto da un’immensa ondata di affetto? C’è chi, come la Bbc, non ha ...

Anche di fronte alla tragedia della morte, c'è chi ha sfruttato l'occasionemarcare le distanze,... L'unico leader politico italiano di rango a scegliere di non partecipare alledel ...Non è stato solo l'ex premier Giuseppe Conte a sottrarsi alledi Silvio Berlusconi , ma ... Si può decidere di non porgere l'estremo saluto a un defuntoragioni personali, antichi rancori o ...... ora quell'immagine evoca ledi un re. Il funerale è maestoso ma il ritmo è agile. Milano non ha dimestichezza con questa fastosità e non ama la retorica:tutto il tempo del rito resta ...

Applausi e cori per l'ultimo saluto a Berlusconi. L'Arcivescovo: "Uomo di vita, amore e gioia" - L'ultimo saluto: le testimonianze e i ricordi raccolti nel giorno del funerale di Silvio Berlusconi - L'ultimo saluto: le testimonianze e i ricordi raccolti nel giorno del funer RaiNews

Non c’è ancora una data, per le esequie di Giuseppe Tucci. Oggi verrà eseguita l’autopsia sulla salma del 34enne vigile del fuoco massacrato di botte da Klajdi Mjeshtri fuori dal ristorante e discotec ...Organizzare un funerale di Stato in 48 ore è impresa tutt’altro che agevole, anche se l’esperienza di decine di grandi appuntamenti ha fornito quel bagaglio di conoscenze necessario per ricalibrare e ...