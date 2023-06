Per la prima volta creati embrioni umani sintetici

...1% nel 2023,di scendere al 3,0% nel 2024 e al 2,3% nel 2025. Inoltre, la BCE ha leggermente abbassato le proiezioni di crescita economicaquest'anno e il prossimo. Come sottolineato dalla ...La malattia cardiovascolare aterosclerotica, coronarica ed extra - coronarica, costituisce lacausa di morte e disabilità permanente nei paesi occidentali. Tale condizione prende inizio ...l'...E' quanto precisa una nota della multiutility lombarda alla luce della scadenza, prevista oggi,presentare una proposta vincolanterilevare la maggioranza del gruppo piemontese. Attesala ...

Angelini Industries: ricavi per prima volta a 2 mld nel 2022, utile 80 mln Borsa Italiana

74 in totale i cantieri già aperti avviati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile per far fronte ai danni dell’alluvione in Emilia-Romagna: si tratta di interventi ...Tra serie tv, film e documentari, anche il catalogo di Amazon Prime si arricchisce a giugno di tanti titoli interessanti da non perdere. Dalle storie più impegnate passando per l'animazione e la ...