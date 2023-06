‘Per Berlusconi folla immensa | 15mila persone’ La stampa italiana non vede la piazza mezza vuota ai funerali e la capienza era 10mila

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Un’commossa e spontanea” (La Verità). “Una marea di gente zittisce i lamenti di chi non voleva il lutto nazionale” (Libero). “In migliaia ai” (Corriere della Sera). Laè unanime commentando la partecipazione alle esequie di SilvioinDuomo a Milano. Tanto unanime da essere quasi tutti concordi anche sul numero complessivo. “Quindicimila le persone presenti” per l’ultimo saluto al leader di Forza Italia. A corredo una serie di foto quasi sempre scattate dal sagrato. Le poche immagini dall’alto dell’intera, apparse per pochi secondi nelle dirette televisive, presentano però uno scenario molto diverso. Un numero discreto di persone segue idai maxischermi e attende ...

