Pentagono | ‘patto storico’ sulla sicurezza per arginare Cina nel Pacifico

(Di giovedì 15 giugno 2023) Avrà libero accesso alle basi militari in Papua Nuova Guinea, le forze armate Usa potranno quindi posizionare truppe e navi nei principali porti e aeroporti Ilavrà libero accesso, "senza impedimenti", alle basi militari della Papua Nuova Guinea. E' un "patto storico" per laquello raggiunto dagli Stati Uniti, con l'obiettivo dilanel. Le forze armate statunitensi quindi potranno posizionare truppe e navi nei principali porti e aeroporti. Tra queste, la base navale di Lombrum sull'isola di Manus e un porto marittimo nella capitale Port Moresby.

