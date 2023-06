Pd | Schlein | ' non me l' aspettavo più semplice | quando si cambia sempre resistenze'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Non me l'piùperchéprovi are le cose incontridelle, le incontri dentro e le incontri fuori. Serve unmento profondo e servirà un po' di tempo. Bisogna ricostruire la credibilità, ma saluto con favore la fiducia degli oltre 22mila iscritti". Così Ellya Skt Tg24.

È naturale che si riservi a persone che hanno unito la Repubblica, caratteristiche checorrispondono al Berlusconi politico". Lo ha detto la segretaria del PD Ellya SkyTg24. .... in piazza anchee Gualtieri. FOTO La Capitale scende in strada per sostenere i diritti ... la firma istituzionalepuò "essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere ...Torniamo a chiedere con forza una Mare nostrum europea,possiamo più tollerare che il Mediterraneo sia un cimitero a cielo aperto". Così la segretaria del Pd Elly, intervenendo allo ...

Conte non andrà ai funerali di Berlusconi, Schlein ci sarà. Presente anche Draghi la Repubblica

risponde alla domanda di un cronista che gli chiedeva se avesse trovato una strada di condivisione con la leader Pd Elly Schlein. “Io mica devo condividere, – evidenzia il governatore – io non devo ..."Non l'ho mai conosciuto in vita. L'impegno politico di tanti è nato in opposizione al berlusconismo. Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto ...