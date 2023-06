Pd | Schlein | ' insistere di più su battagli comuni | su temi alleanze competitive'

Continueremo ae creare con le altre opposizioni dei punti su cui rafforzarci insieme". Così Ellya Sky Tg24....continueremo a', ha ribadito. 'Noi come Pd siamo fieri di esserci, orgogliosamente, a fianco di questa comunità per continuare a proteggerne i diritti e a proporli - ha sottolineato......continueremo a", ha ribadito. "Noi come Pd siamo fieri di esserci, orgogliosamente, a fianco di questa comunità per continuare a proteggerne i diritti e a proporli - ha sottolineato...

Pd: Schlein, 'insistere di più su battagli comuni, su temi alleanze ... Gazzetta di Modena

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo impegnati a ridare slancio, forza e credibilità al Pd nella piena consapevolezza della non autosufficenza del Pd. Da soli si fa fatica a vincere. Si è visto alle ...Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Come vedo il futuro Con una grande responsabilità come opposizioni di contrastare le scelte sbagliate di questo governo: si pensi ai ritardi sul Pnrr che preoccupano. C’è ...