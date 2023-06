Paura nel Napoletano | bimba di 13 anni precipita dal balcone | corsa in ospedale

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Una ragazzina di 13ta daldella propria abitazione, posta al terzo piano di un edificio all’interno del complesso popolare “219” in via Giorgio la Pira, a Pomigliano d’Arco, mentre stava sistemando una tenda.neldi 13dainL’adolescente è cosciente e non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.