Paul Heyman | “Ecco come è nata la catchphrase Acknowledge me”

(Di giovedì 15 giugno 2023) Nell’ormai lontano agosto del 2020 il mondo del wrestling veniva sconvolto dal turn heel di Roman Reigns e dal suo affiancamento a. Fu proprio in quelle settimane che Reigns creò la celeberrimame” che è diventata una delle caratteristiche principali del suo personaggio. Durante un’intervista con Tetragrammationha rivelatola. “Nasce tutto con Jey Uso” “Ad un certo punto Roman disse: ” Sai cosa voglio realmente da Jey? Non il suo affetto, non la sua ammirazione, neanche la sua obbedienza. Voglio che mi riconosca (I want him to Aknowledge me”). Nel momento in cui lo ha detto ci sono venuti i brividi perchè capimmo subito che si sarebbe trattato di qualcosa di storico. ...

Joe Horacek è anche produttore esecutivo, con Reginaco - produttrice esecutiva. Cosa accade ... Sfortunatamente, non c'è molto lavoro per(Chris Chalk) in testamenti e contratti, così lui ...Joe Horacek è anche produttore esecutivo, con Reginaco - produttrice esecutiva. Cosa accade ... Sfortunatamente, non c'è molto lavoro per(Chris Chalk) in testamenti e contratti, così lui ...

Paul Heyman: "Nessuno come Roman Reigns in WWE durante la ... World Wrestling

Il business del wrestling professionistico è in continua evoluzione. Paul Heyman è una delle più grandi menti creative di sempre. Grazie alle sue esperienze in ECW e attualmente in WWE viene ancora ...Roman Reigns è la stella della federazione, i suoi match sono sempre i più importanti, la storyline con la Bloodline è una delle migliori di sempre. Come abbiamo visto qualche settimana fa, la WWE ha ...