Patto stabilità Ue | 11 paesi chiedono rigore Mes | Gentiloni | Italia in difficoltà

... Germania in testa, hanno pubblicato sui giornali dell'alleanza paneuropea Lena un intervento sulla riforma deldi. La tesi è che l'Unione non si può "permettere che i livelli di ...Negli ultimi giorni si rincorrono le voci di contatti - c'è chi parla di unma è stato ... Punterebbero a portare avanti il lavoro quotidiano all'insegna dellae dell'azione unitaria per ...Il commissario all'economia in ogni caso incassa il fatto che tutti i governi giudichino le proposte di riforma deldi stabilita' la base delle discussioni.

Il nuovo Patto di Stabilità è una batosta per Meloni. E Berlino vuole dargliene un'altra (di C. Paudice) L'HuffPost