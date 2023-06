Pasalic un gol trascina la Croazia in finale In Italia-Spagna di giovedì 15 Toloi titolare

(Di giovedì 15 giugno 2023) NATIONS LEAGUE . C’è stato anche lo zampino dell’atalantino Marionella vittoria per 4-2 dellasull’Olanda, risultato che qualifica i croati alladi Nations League in programma domenica 18 giugno a Rotterdam.

In caso di successo con le Furie Rosse sarà finale contro la Croazia (terza nell'ultima World Cup) che ha battuto 4 - 2 l'Olanda (inanche l'atalantinoe l'ex Pallone d'Oro Modric). ...... la prestazione del numero 88 atalantino è stata molto positiva e impreziosita, come detto, da une una traversa. Dentro dall'inizio nel tridente di Dalic come attaccante di destra,ha ...La Croazia macina gioco e raggiunge ildel sorpasso grazie al "nostro"e al 73', l'atalantino sfrutta un cross di Ivanusec e batte Bijlow in anticipo sui compagni di squadra Koopmeiners e ...

L'Italia e la Spagna si sfideranno nella semifinale della UEFA Nations League: ecco tutti i precedenti tra le Nazionali ...Spagna-Italia, scocca l'ora della semifinale di Nations League: gli azzurri di Mancini a caccia di un trofeo dopo la gioia della vittoria a Euro 2020 e la cocente delusione dell'eliminazione dalle qua ...