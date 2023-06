Partygate | Boris Johnson condannato per aver mentito al Parlamento

(Di giovedì 15 giugno 2023) Giovedì un comitato di legislatori ha duramente accusato l'ex primo ministro britannico, dicendo che haaled è stato complice di una campagna per intimidire coloro ...

Giovedì un comitato di legislatori ha duramente accusato l'ex primo ministro britannicoJohnson, dicendo che ha mentito al Parlamento ed è stato complice di una campagna per ...del '', ...E' quanto si legge nelle 108 pagine del rapporto a conclusione dell' inchiesta sulcondotta da una commissione bipartisan di Westminster ( Privileges Committee ). Leggi AncheJohnson ...AGI - L'ex premier britannicoJohnson 'inganno' deliberatamente' la Camera dei Comuni circa il, ossia le feste tenute nella residenza istituzionale di Downing Street durante le restrizioni sanitarie imposte in ...

Partygate, Boris Johnson condannato: "Ha mentito al Parlamento" TGCOM

Johnson non è più un deputato, l’ex premier si è dimesso a seguito dell’indagine “Partygate“: è accusato di raduni e feste durante il periodo della pandemia. Partygate, ora Johnson si dimette da deput ...Come era intuibile, il Comitato britannico sui privilegi ha condannato l’ex premier Boris Johnson per la vicenda Partygate. Il leader conservatore avrebbe volontariamente fuorviato il Parlamento ...