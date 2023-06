Il Comitato sui privilegi britannico ha pubblicato il rapporto di 108 pagine sulche ha coinvolto l'ex primo ministroJohnson mentre, in Gran Bretagna, erano in vigore misure restrittive per limitare la diffusione del coronavirus. Lo riportano i media britannici. ...Leggi Anche, nuovi dettagli sulle feste a 'casa' di Johnson: alcol, musica e anche sesso Venerdì si era dimesso da deputato L'ex premier venerdì, tra le polemiche, si era dimesso da deputato , dopo aver ...Il rapporto a conclusione dell'inchiesta sulcondotta da una commissione bipartisan di Westminster (Privileges Committee) come previsto ha condannatoJohnson per aver consapevolmente "fuorviato" il Parlamento britannico nei suoi ...

Partygate, Boris Johnson condannato: "Ha mentito al Parlamento" TGCOM

A 106-page report found that the former prime minister deliberately misled Parliament with denials over partygate.Former U.K. prime minister Boris Johnson intentionally misled parliament over illegal Covid-19 lockdown parties held during his tenure, a parliamentary committee said Thursday.