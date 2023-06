Pardo dal Pengwin | «Un punto interrogativo sull’Inter Lukaku come Ibrahimovic…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 15 giugno 2023)analizza anche l’ultima stagione dell’Inter, e in particolare quella di, nella puntata speciale di “KickOff” con Il. Il giornalista di DAZN dettaglia il suodi vista sulla Finale di Champions League persa di misura contro il Manchester City a Istanbul SCONFITTA IN FINALE – Puntata speciale di “KickOff” sul canale YouTube Mondoper chiudere la stagione calcistica, terminata di fatto nell’ultimo weekend. Il grande ospite a “The Last Dance” di Kristianè il noto giornalista Pierluigi, telecronista – tra le altre – di DAZN. In compagnia del duo,di consueto, la collega Eva Gini, già volto di Inter TV e non solo. Tanti i temi analizzati e discussi, dai campionati esteri alle competizioni internazionali, ...